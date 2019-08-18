كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية تقترب من السيطرة علي بلدة خان شيخون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل الإعلام السورية، إن القوات الحكومية اكتسبت المزيد من القوة في شمال غرب البلاد، حيث وصلت تقريبًا إلى الضواحي الغربية لبلدة رئيسية يسيطر عليها المتمردون.

وذكرت وكالة سانا الحكومية للانباء ان القوات الحكومية حققت تقدما اليوم الاحد حول بلدة خان شيخون التي يسيطر عليها المتمردون بعد قتال عنيف مع المتمردين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن القوات تبعد الآن حوالي كيلومتر واحد، أو نصف ميل، عن خان شيخون في محافظة إدلب، آخر منطقة رئيسية يسيطر عليها المتمردون في سوريا.

بدأ الهجوم الحكومي في الشمال الغربي في 30 أبريل وتسبب في نزوح أكثر من 450000 شخص.

وكثفت القوات السورية، المدعومة من روسيا، نشاطها في الأيام الأخيرة، واستولت على عدد من القرى على الحافة الجنوبية للبلدة.

