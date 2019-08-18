كايزر تشيفز الجنوب إفريقي “يغلق الباب” على الوداد ويرفض تسريح نجم منتخب زيمبابوي

أغلق فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، الباب بشكل نهائي على الوداد البيضاوي، بخصوص نجمه الزيمبابوزي، خاما بيليات، الذي رغب الفريق المغربي في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز خطه الأمامي.

الوداد، تابع اللاعب منذ عدة أسابيع، وقبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة في مصر، حيث كان هو النجم الأول لمنتخب بلده، زيمبابوي، غير أن الفريق الجنوب إفريقي، تكن من إقناعه بالبقاء في الفريق، وفي الدوري الجنوب إفريقي، بعد أن أبدى في وقت سابق رغبته في الرحيل، وخوض تجربة جديدة خارج بلاد نيلسون مانديلا.

وحسب تقارير صحفية جنوب إفريقية، فإن خاما بيليات، “سيظل في كايزر تشيفز إلى الأبد” ولن يغادره إلى أي وجهة أخرى، بعد أن توصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة ناديه، لتمديد عقده، بامتيازات مالية جديدة.

ويعتبر بيليات، واحد من أمهر اللاعبين في القارة الإفريقية، وجلب الأنظار في نهائيات “الكان” الأخير، على الرغم من أن منتخبه فشل في التألق في المنافسة القارية، وخرج خاوي الوفاض من الدور الأول.

ولعب بيليت، البالغ من العمر 28 سنة، 5 مواسم رفقة فريق صانداونز ( 2013 -2018)، قبل أن ينتقل لفريق كايزر تشيفز، صيف سنة 2018، حيث بصم على بداية موفقة، ولفت أنظار كبار القارة الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من الأندية الأروبية.