اكتظاظ غير مسبوق يشل حركة السير والجولان بالمدن الساحلية للشمال

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منذ ما يناهز أسبوع والطرق الساحلية، بجهة الشمال، تشهد اكتظاظا غير مسبوق للمصطافين الذين يقصدون المنطاق الساحلية بشمال المغرب، لقضاء عطلتهم الصيفية.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″، فإن مختلف وسائل النقل تضطر للوقوف ساعات طويلة بسبب الضغط الكبير الذي تشهده الطريق الساحلية، حيث يفوق ذلك طاقتها الإستعابية.
وكشف محسن، أحد المصطافين للموقع ذاته، أن حالة السير والجولان بطريق واد لاو بطيئة جدا، حيث اضطر إلى قضاء أزيد من 3 ساعات للوصول إلى شاطئ ثارغة رفقة أسرته الصغيرة.
وترجع أسباب الاكتضاض إلى الارتفاع الكبير في عدد السياح الذي تشهده المدن الساحلية بالشمال، إذ يفضل عدد منهم قضاء عطلتهم السنوية رفقة عائلاتهم إما بالقرى أو المدن الساحلية التي تمتاز بجمالية شواطئها.
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