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2019-08-18 | 15:34
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يستضيف ملعب كربلاء الدولي، مواجهتين بالدور الـ 32 من بطولة "كأس محمد السادس" للاندية الابطال.
اما المباراة الثانية ستجمع بين الجيش السوري ونواذيبو الموريتاني في الاول من ايلول المقبل.
تجدر الاشارة الى ان مباراة الجيش السوري و نواذيبو الموريتاني، كان من المقرر اقامتها في البصرة ولكنها نقلت لكربلاء بسبب اعمال الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظرف يومين.. كربلاء تستضيف مباراتين ببطولة الاندية العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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