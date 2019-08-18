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في ظرف يومين.. كربلاء تستضيف مباراتين ببطولة الاندية العربية

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2019-08-18 | 15:34

في ظرف يومين.. كربلاء تستضيف مباراتين ببطولة الاندية العربية

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يستضيف ملعب كربلاء الدولي، مواجهتين بالدور الـ 32 من بطولة "كأس محمد السادس" للاندية الابطال.
المباراة الاولى ستكون بين القوة الجوية العراقي والسالمية الكويتي في التاسع والعشرين من اب الجاري.

اما المباراة الثانية ستجمع بين الجيش السوري ونواذيبو الموريتاني في الاول من ايلول المقبل.

تجدر الاشارة الى ان مباراة الجيش السوري و نواذيبو الموريتاني، كان من المقرر اقامتها في البصرة ولكنها نقلت لكربلاء بسبب اعمال الصيانة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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