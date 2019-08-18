في ظرف يومين.. كربلاء تستضيف مباراتين ببطولة الاندية العربية

المباراة الاولى ستكون بين القوة الجوية العراقي والسالمية الكويتي في التاسع والعشرين من اب الجاري.

اما المباراة الثانية ستجمع بين الجيش السوري ونواذيبو الموريتاني في الاول من ايلول المقبل.

تجدر الاشارة الى ان مباراة الجيش السوري و نواذيبو الموريتاني، كان من المقرر اقامتها في البصرة ولكنها نقلت لكربلاء بسبب اعمال الصيانة.