التربية تعلن تأجيل الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين الى 25 من آب الحالي

قررت وزارة التربية، الاحد، تأجيل موعد اجراء الاختبار الثاني للطلبة الموهوبين ليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2019، بدلاً من الـ22 من الشهر نفسه . واضاف المكتب في بيان تلقتل، الخليج 365، نسخة منه، أن "هيئة رعاية الموهوبين حددت الساعة الثامنة صباحاً انطلاق الامتحانات في عموم مدارس الموهوبين في كل من (بغداد، البصرة، ميسان، الانبار، نينوى، ذي قار، النجف الأشرف)".



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