نائب: فرض سكائر سومر بالحصة التموينية بدعة وسنحاسب المتورطين فيها

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "الخطوة التي قامت بها وزارة التجارة بفرض سكائر سومر على المواطنين بالبطاقة التموينية وبسعر2500 دينار لكل تكة سكائر هي بدعة غريبة وتناقض أوقعت الحكومة نفسها فيه"، مبيناً أنه "كان الأجدر بالحكومة إن كانت فعلاً تدعي الحرص على دعم المنتوج المحلي، أن تعمل على إضافة الألبان أو بيض المائدة أو التمور المعلبة أو غيرها من عشرات البضائع المحلية بدل فرض السموم على المواطن".وأضاف البديري، أنه "وكما يبدو فإن المتنفذين والفاسدين لم يكفهم موت العراقيين بالعجلات المفخخة وداعش الإرهابي فاخترعوا بدعة توزيع السموم لهم بالبطاقة التموينية، وقد نسمع مستقبلاً بتوزيع المخدرات أيضاً في حال تسلم التوزيع الحصري لها أيضاً أحد الفاسدين المتنفذين"، مبيناً أن "البرلمان سبق له بالدورة السابقة أن أصدر قراراً بمنع التدخين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، واليوم تأتي الحكومة لتوزع السكائر إجبارياً على المواطنين في تناقض عجيب".وأكد البديري، أنه سيشرع "مع بدء الفصل التشريعي المقبل في جمع تواقيع لاستضافة وزير التجارة وتوجيه سؤال له عن الأسباب خلف هذه البدعة الغريبة التي لم يشار لها بأي قانون سابقاً، وهل هي اجتهاد شخصي منه أم فرض من متنفذين فاسدين ومن هم هؤلاء كي يتم محاسبتهم وحماية الشعب المسكين من سمومهم".

يشار إلى أن عدداً من الأشخاص قالوا إنهم "فوجئوا بفرض (تكة) سكائر من نوع سومر على كل عائلة ضمن مفردات البطاقة التموينية وبسعر 2500 دينار لكل (تكة)".