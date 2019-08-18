دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الأحد، إلى تشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب مطالبة بالدعوة لعقد جلسة خاصة تناقش مشكلة تفشي المخدرات في البلد، بغية الوصول الى تعديل قانون مكافحة المخدرات لضرورة المرحلة التي يمر بها البلد وانتشار التعاطي في المجتمع وإيجاد البيئة القانونية ألرادعة للحد منها والوقوف والارتقاء بمستوى المسؤولية والمشكلة التي أصبحت تفتك بالبلد وانقاذ ابنائنا من مصيبة الادمان والجريمة".
وشدد المالكي على "أهمية تشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات احكام طواريء وإطلاق كل التشريعات والتخصيصات المالية له لغرض القضاء على هذه الظاهرة قبل فوات الاوان".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لتشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بعبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.