نائب يدعو لتشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بعبد المهدي

وقال المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "آفة الفساد اصبحت ظاهرة خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عليها كونها وصلت الى مستويات بحال استمر التجاهل لها او التعامل معها بشكل تقليدي فستخرج عن السيطرة"، مبيناً أن "مجلس النواب عليه تحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية أمام الله والشعب من خلال اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة الفتاكة التي دقت ناقوس الخطر على مستقبل ابناءنا".وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب مطالبة بالدعوة لعقد جلسة خاصة تناقش مشكلة تفشي المخدرات في البلد، بغية الوصول الى تعديل قانون مكافحة المخدرات لضرورة المرحلة التي يمر بها البلد وانتشار التعاطي في المجتمع وإيجاد البيئة القانونية ألرادعة للحد منها والوقوف والارتقاء بمستوى المسؤولية والمشكلة التي أصبحت تفتك بالبلد وانقاذ ابنائنا من مصيبة الادمان والجريمة".

وشدد المالكي على "أهمية تشكيل جهاز خاص بمكافحة المخدرات يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات احكام طواريء وإطلاق كل التشريعات والتخصيصات المالية له لغرض القضاء على هذه الظاهرة قبل فوات الاوان".

