تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء الثلاثاء المقبل

وقال المالكي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بمناسبة عيد الغدير الاغر".

واضاف المالكي، ان "هذه العطلة محلية لدوائر المحافظة".

واعلنت محافظات بابل وميسان والديوانية وذي قار والبصرة تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ20 من اب الحالي بمناسبة عيد الغدير.