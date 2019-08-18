أعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، انه لم يتبق سوى اثنان فقط من هاربي سجن القناة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعد ان تم القاء القبض فجر اليوم على احد الهاربين من سجن القناة لم يتبقى سوى اثنين من الفارين". وأضافت القيادة، "مازالت الجهود مستمرة لالقاء القبض عليهما وتقديمها للعدالة". يشار الى أن وزارة الداخلية أعلنت، اليوم الاحد، عن اعتقال هارب من سجن مركز القناة في بغداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بغداد: لم يتبق سوى هاربان من سجن القناة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.