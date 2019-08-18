رئيس الكونغو الديمقراطية يدعو لتحالف إقليمي ضد الإرهاب

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أحمد محمودالأحد 2019/8/18 04:43 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكدي
دعا الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكدي إلى تنسيق إقليمي من أجل استئصال الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة, مضيفا أن الجزء الشرقي من بلاده يعاني من انعدام أمن مستمر بسبب الجماعات المسلحة الداخلية والخارجية.
واقترح تشيسكدي، في كلمة له أمام القمة 39 لمجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية، بتنزانيا، الأحد، إنشاء تحالف إقليمي، على غرار التحالف العالمي ضد الإرهاب، للقضاء على تلك الآفة الإنسانية.
وتُعَد قوات الحلفاء الديمقراطية أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتقود تمردا مسلحا على السلطات في البلاد, وقتلت آلاف المدنيين، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأثرت أعمال العنف التي تشهدها بعض المناطق الكونغولية على الأوضاع الصحية للمصابين بداء الإيبولا، حيث تتسبب في عدم حصول العديد منهم على علاجات، كما تسببت في مقتل بعض الأطباء.
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