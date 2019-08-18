ميركل تلتقي جونسون ببرلين الأربعاء في أول اجتماع منذ توليه الحكومة

كشف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، الأحد، عن أن المستشارة أنجيلا ميركل ستلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في برلين الأربعاء المقبل، في لقاء يعد الأول بينهما منذ تولي الأخير الحكومة.

وقال زايبرت، خلال مؤتمر صحفي للمواطنين أثناء فعاليات اليوم المفتوح للمؤتمر الصحفي الاتحادي بالعاصمة برلين، إن حكومة بلاده تأسف على قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي، واستدرك قائلا: "ولكن علينا إدراك الحقائق".

ولفت إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع إبرام اتفاقية يكون أفضل من خروج دون إبرام اتفاقية، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون لأحد مصلحة في ذلك.





Advertisements

وكانت متحدثة باسم الحكومة البريطانية قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية، في وقت سابق، زيارة رئيس الوزراء لبرلين والالتقاء بالمستشارة الألمانية الأربعاء المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقترب فيه جونسون من خوض أولى معاركه مع معارضيه في برلمان البلاد، بعد دعوة أعضاء بمجلس العموم لقطع إجازتهم والانعقاد حالا لبحث أزمة بريكست.

وطالب أكثر من 100 نائب بريطاني، في رسالة نشرت الأحد، رئيس الوزراء بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالاً لمناقشة مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 سبتمبر/أيلول المقبل، لكنّ النواب الموقّعين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، وهو التاريخ المحدّد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه من المتوقع إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد وقطاعات حياتية أخرى كثيرة، حال خروج لبريطانيا دون إبرام اتفاقية.