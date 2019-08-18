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عشرات المستوطنين وعنصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع عشرات المستوطنين وعنصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن 79 مستوطنًا و45 عنصرًا من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.

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