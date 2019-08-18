الان تتابع عشرات المستوطنين وعنصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن 79 مستوطنًا و45 عنصرًا من مخابرات الاحتلال نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى قبل خروجهم من جهة باب السلسلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين وعنصر من مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.