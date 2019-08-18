صحيفة: الدعم الدولي سسستمر ليكون السودان قادراً على تحقيق أهدافه الكاملة

صحيفة: الدعم الدولي سسستمر ليكون السودان قادرا على تحقيق أهدافه الكاملة

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements أبو ظبي الخرطوم - الخليج 365

قالت صحيفة "الوطن" إنه في مراسم احتفالية رسمية وشعبية دولية وداخلية، وحضور عدد من رؤساء وقادة وممثلي الدول، تابع العالم بالكثير من الفرح والأمل والثقة التوقيع على الاتفاق الانتقالي، إيذاناً بدخول مرحلة جديدة طالما انتظرها الشعب السوداني الشقيق، لأنها تضع حداً لعقود من الفساد والارتهان وهيمنة جماعة " الإخوان" الإرهابية على صناعة القرار والاقتصاد ومفاصل الحياة كافة، وهو ما أدى إلى كوارث طالما عانى منها الأشقاء على الصعد كافة.



وذكرت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - أن قاعة الصداقة في العاصمة السودانية أمس، كانت على موعد مع حدث تاريخي يحمل الأمل للشعب السوداني بأن الحياة السياسية ستشهد تبدلاً كبيراً يكون حاملاً للأثر الإيجابي المرجو والمنتظر الذي سيحمل نهجاً سياسياً تشاركياً جديداً يكون كفيلاً بضمان قيام الدولة المدنية عقب أكثر من 8 شهور من المظاهرات والمواقف في الشارع الذي دفع كل الفرقاء للتلاقي والتوافق بما يضمن تلبية المطالب الشعبية التي يرى فيها الجميع مدخلاً نحو نهضة السودان الغني بموارده وطاقاته وإيمان شعبه بقدرتهم على البناء في حال توافرت الشروط المناسبة لذلك، وهم يرون أن الاتفاق قادر على تأمين الأرضية التي تكون منطلقاً يتم البناء عليها لبناء السودان الجديد المدني البعيد عن أي هيمنة كانت.

وأكدت " الوطن" في ختام افتتاحيتها .. أن الدعم الدولي للسودان قبل وخلال التوقيع عبر عن تأكيد الحاجة الماسة للتوافق، ومؤكداً حاجة الجميع لسوادان مستقر نظراً لما يمثله من مكانة في القارة السمراء ولأشقائه العرب، وبالتأكيد فإن الدعم والمواقف العارمة لن تتوقف عند مجرد إنجاز الحل السياسي وخارطة الطريق التي تابعها الجميع بالكثير من الاهتمام والحرص على سلامة السودان، بل ستستمر ليكون البلد العربي الشقيق قادراً على تحقيق أهدافه الكاملة.