المرحلة الجديدة بالسودان لن تكون سهلة إلا بهذا

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخرطوم - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، "نعم لسودان مستقر ومزدهر يعبِّد يوماً بعد آخر طريق الحكم المدني الديمقراطي، ويزيل آثار عقود سوداوية طويلة من حكم لم يشهد سوى الحروب والصراعات".

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وأكدت صحيفة" الاتحاد"الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" أن " فرح السودان " الذي شهد توقيع المجلس العسكري وقوى " الحرية والتغيير " الوثائق الدستورية للمرحلة الانتقالية، لم يسعد الشعب السوداني فحسب، وإنما أيضاً محبي هذا الشعب الذي أثبت أن أي تغيير ممكن، بالعقلانية لا العشوائية، وبالبحث عن المخارج وليس التعقيدات، وبإيجاد الحلول وليس المشاكل.

وأضافت انتقال سلمي تدعمه الإمارات انطلاقاً من تاريخ علاقاتها المتجذر مع السودان، وسياستها الثابتة في مؤازرة المرحلة الجديدة لتأسيس نظام قادر على النهوض والسير نحو مستقبل يتضمن مشاركة الأطياف الشعبية الوطنية كافة، وإيماناً برؤيتها للحوار كضامن وحيد لتقدم الدول، لاسيما وأن بعض تجارب الفوضى في المنطقة لم تسفر سوى عن نتائج كارثية.

وأشارت إلى أن 39 شهراً، لجدول زمني انتقالي يحتاج دعم الداخل السوداني عبر المجلس السيادي والحكومة، وأيضاً الدعم الخارجي للعبور إلى انتخابات حرة، تنتهي إلى حكم أكثر استقراراً في مصلحة أفريقيا والعرب والعالم.

وأوضحت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها .. أن المرحلة الجديدة لن تكون سهلة إلا إذا اختار أطرافها ذلك انطلاقاً من مبادئ التعاون ووحدة الصف وعدم الإقصاء، وبالتأكيد إنهاء مساوئ الماضي من فساد وانتهاكات، والعمل على إشاعة التسامح، وتحقيق سلام شامل في أنحاء السودان دون استثناء.