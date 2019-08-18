الحربي: تركيا غير آمنة وتستهدف السياح بشكل ممنهج

الأحد 18 أغسطس 2019

أردوغان

كتب Advertisements كتبت- أماني عزام

قال نايف الحربي، الكاتب الصحفي السعودي، إن تركيا تعد دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار، حيث تشهد تصاعد في معدلات الجريمة، مشيرًا إلى أنها أصبحت تحتل المرتبة الثامنة في معدلات الجريمة عالمياً وهو ما يعكس تصاعد معدلات الجريمة.



وأكد "الحربي" في تصريح خاص أن السياحة التركية في خطر، موضحًا أن هذا هو التصريح الخامس للمملكة العربية السعودية الذي تحذر فيه رعاياها في تركيا.

وأشار الكاتب الصحفي السعودي، إلى أنه من المعروف أن بلد غير آمنه للسفر وتستهدف السياح، مؤكدًا أن الجرائم الموجودة في ⁧‫تركيا‬⁩ ممنهجة وتحت مرأى ومسمع من النظام التركي.