بريطانيا تحذر من جمعية خيرية على صلة بمنظمة قطرية مصنفة إرهابية

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة "تليجراف" أن هيئة الرقابة على الجمعيات الخيرية في بريطانيا أصدرت تحذيرا حول "استقلال" جمعية خيرية بريطانية ترتبط بمؤسسة قطرية أدرجت على قوائم الإرهاب في دول خليجية.



وقالت الصحيفة البريطانية، في تقرير نشرته السبت، إن الهيئة أعربت عن قلقها إزاء "استقلال" جمعية "قطر الخيرية" في المملكة المتحدة، التي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.

وأوضحت أن اللجنة تدخلت قبل 4 أعوام بعد أن اكتشفت أن 98% من تمويل المؤسسة البريطانية يأتي من جمعية "قطر الخيرية" ومقرها الدوحة، لتمويل مشاريع محددة في المملكة المتحدة.

هذا التحذير كُشف عنه في تقرير الامتثال الذي اطلعت عليه "تليجراف"، والذي يظهر أن هيئة الرقابة أعربت أيضا عن قلقها من أن جميع أمناء الجمعية الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا مرتبطين بجمعية "قطر الخيرية"، و3 منهم يتقاضون رواتب منها.

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ولفتت الصحيفة إلى أن جمعية "قطر الخيرية" الدوحة، كانت واحدة من 12 مؤسسة أدرجتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين على قائمة الإرهاب عام 2017.

وكانت جمعية "قطر الخيرية" المملكة المتحدة غيّرت اسمها في وقت لاحق من ذلك العام إلى "نكتار ترست"، لكن الحسابات تظهر أنها تلقت 28 مليون جنيه إسترليني من جمعية "قطر الخيرية" في عام 2017، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد.

وفي عام 2017، كشفت "تليجراف" عن أن المؤسسة الخيرية كان يديرها يوسف الكواري وهو مسؤول قطري سابق أسس موقعا على شبكة الإنترنت يحرّض المسلمين على الكراهية.

واستقال يوسف الكواري من منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018، ومع ذلك يظل الرئيس التنفيذي لجمعية "قطر الخيرية"، التي أدرجت على قائمة الإرهاب عام 2017، ويعد يوسف الحمادي، الذي خلفه كرئيس تنفيذي لجمعية "نكتار ترست"، أحد مستشاريه السابقين.

وفي تقرير الالتزام بعد تفتيش المؤسسة الخيرية في نوفمبر 2015، ذكرت اللجنة أن "مصادر قلقها الرئيسية" تشمل أن "في عام 2014 تلقت المؤسسة الخيرية 451.6 ألف جنيه إسترليني (98%) من إيراداتها من المؤسسة الخيرية المسجلة في قطر.

وكشفت "تليجراف" عام 2017 عن أن أحد المشروعات التي تمولها مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة كان بناء مسجد في "شيفيلد" تحت إشراف مسؤول كويتي زعم أن اليهود قاموا بتنظيم هجمات 11 سبتمبر/أيلول، قبل أن يترك المسؤول إدارة المسجد في وقت لاحق.