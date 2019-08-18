شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط يهنئ السودان على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الشعب السوداني وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت أمس (السبت) في الخرطوم.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريح اليوم (الأحد)، أن أبو الغيط سيقوم بزيارة إلى الخرطوم في إطار الدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يسهم في استكمال المرحلة الانتقالية.

ونوه بمشاركة الجامعة العربية بوفد رفيع المستوى يرأسه السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد للشؤون العربية والأمن القومي في الاحتفالية والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.