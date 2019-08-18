السيسى باحتفالية عيد العلم: الإنسان المصرى أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات

كتب سمير حسنى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإنسان المصرى أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات، مشيرا إلى أنه والبرغم من كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين.
وأضاف الرئيس السيسي ، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم، اليوم الأحد، إن مصر الجديدة...
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