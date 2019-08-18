جمارك مطار القاهرة الدولي أحبطت محاولة إدخال كمية من المواد المخدرة

أحبطت جمارك ​مطار القاهرة الدولي​ في مصر محاولة إدخال كمية من المواد المخدرة، كانت بحوزة مخرج سينمائي قادم من ​أمستردام​، وتم تحرير محضر بالواقعة. وأوضحت ​الجمارك​ أنه "أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أحمد سيد إبراهيم، في مخرج سينمائي، وكلف مأموري الجمارك محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، بتفتيش حقائب الراكب بدقة"، مشيرةً إلى أنه "بعد فتح إحدى حقائب الراكب، عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة، وبتفتيش الحقائب الأخرى، عثر على كميات من مخدر الحشيش و​الماريجوانا​ وقطعة من الفطر المسبب للهلوسة، ومواد مخدرة أخرى".

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