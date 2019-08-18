"أنصار الله": تعيين إبراهيم الديلمي سفيرا فوق العادة لليمن في إيران

أعلنت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أنّ "قرارًا جمهوريًّا رقم 75 لسنة 2019، صدر بتعيين إبراهيم محمد محمد الديلمي سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للجمهورية اليمنية لدى إيران".
وبارك رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، في تصريح له القرار، متمنيًا للديلمي التوفيق والسداد. وأوضح أنّ "هذه الخطوة تأتي تعزيزًا للعمل المؤسسي الرسمي في إطار المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ".
يُذكر أنّ الديلمي سياسي عضو في المكتب السياسي في "أنصار الله"، وهو إعلامي كان مديرًا عامًا لقناة "المسيرة" اليمنيّة.
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