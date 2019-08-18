مسؤول بريطاني: على حكومة السورية والقوات الروسية الوفاء بالتزاماتهم الدولية

أكد نائب وزير خارجية ​بريطانيا​ أندرو ماريسون أنه "يجب على ​حكومة​ الرئيس السوري ​بشار الأسد​ و​القوات​ الروسية العاملة في المنطقة الآمنة الوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإنساني في ​محافظة إدلب​ السورية".

وأشار إلى "إنني غضبت عندما علمت أنّه في هذا الأسبوع في إدلب، قُتِل اثنان من العاملين في المجال الطبي وعامل في المجال الإنساني كانا في عجلة من أمرهم لمساعدة الناس بعد الضربة التي وجهتها قوات ​النظام السوري​ إلى المدنيين ونحث نظام الأسد وحلفائه الروس على الالتزام بالالتزامات التي يتحملونها وفقًا للقانون الإنساني الدولي".