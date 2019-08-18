علي اكبر صالحي: زيادة مخزون اليورانيوم المخصب الى 370 كلغم

اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان "مخزون اليورانيوم المخصب زاد من 300 الى 370 كلغم، كما يجري العمل حاليا لتطوير اجهزة الطرد المركزي"، مشدداً على "ضرورة الاهتمام والاستفادة من الطاقات الداخلية في البلاد وعدم الثقة باميركا واوروبا".
وأشار الى ان "نواب المجلس طالبوا بتقديم ايضاحات حول الخطوات الاخيرة المتعلقة بتقليص الالتزامات من الاتفاق النووي بعد انسحاب اميركا، والقدرة على العودة الى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، والحاجة إلى تقوية منشآت أصفهان ، والاستفادة من قدرات الشباب والنخب في قطاع التكنولوجيا النووية".
ولفت إلى أنه "بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي فقد تم تنفيذ جميع توجيهات قائد الثورة المتعلقة بالتكنولوجيا النووية، لكن البنود غير الفنية لم تكن من صلاحيتنا، ووزارة الخارجية مسؤولة عنها"، مشيراً إلى أن "قضية التفاوض مع اميركا بدأت منذ عهد الحكومة العاشرة وتم متابعتها عن طريق سلطان عمان، ومنذ البداية لم يقبلها قائد الثورة"، مؤكدا إن "الأميركيين لا يعول عليهم، كما أكد على الاعتراف بحق يران في التخصيب".
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