علي اكبر صالحي: زيادة مخزون اليورانيوم المخصب الى 370 كلغم

اعلن رئيس ​منظمة الطاقة الذرية الايرانية​ ​علي اكبر صالحي​ ان "مخزون اليورانيوم المخصب زاد من 300 الى 370 كلغم، كما يجري العمل حاليا لتطوير اجهزة الطرد المركزي"، مشدداً على "ضرورة الاهتمام والاستفادة من الطاقات الداخلية في البلاد وعدم الثقة ب​اميركا​ و​اوروبا​".

وأشار الى ان "نواب المجلس طالبوا بتقديم ايضاحات حول الخطوات الاخيرة المتعلقة بتقليص الالتزامات من ​الاتفاق النووي​ بعد انسحاب اميركا، والقدرة على العودة الى ظروف ما قبل الاتفاق النووي، والحاجة إلى تقوية منشآت ​أصفهان​ ، والاستفادة من قدرات ​الشباب​ والنخب في قطاع ​التكنولوجيا النووية​".

ولفت إلى أنه "بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي فقد تم تنفيذ جميع توجيهات قائد الثورة المتعلقة بالتكنولوجيا النووية، لكن البنود غير الفنية لم تكن من صلاحيتنا، و​وزارة الخارجية​ مسؤولة عنها"، مشيراً إلى أن "قضية التفاوض مع اميركا بدأت منذ عهد ​الحكومة​ العاشرة وتم متابعتها عن طريق سلطان عمان، ومنذ البداية لم يقبلها قائد الثورة"، مؤكدا إن "الأميركيين لا يعول عليهم، كما أكد على الاعتراف بحق يران في التخصيب".