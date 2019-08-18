محمد جواد ظريف: العراق شريكنا التجاري الكبير

أكد وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "​العراق​ الآن هو الشريك التجاري الكبير لايران"، مشيراً إلى أن "دبلوماسيتنا النشطة مستمرة".

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