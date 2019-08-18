خارجية تركيا دانت بشدة الهجوم الدامي في كابول

أعربت ​وزارة الخارجية التركية​ عن حزنها جراء سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في الهجوم الإرهابي الّذي استهدف حفل زفاف، ليلة أمس السبت، في العاصمة الأفغانية ​كابول​.

ولفتت في بيان، إلى "أنّنا ندين بشدّة هذا الهجوم المنافي للإنسانية، الّذي استهدف أشخاصًا أبرياء، ونتمنّى الرحمة من الله للقتلى، والشفاء العاجل للجرحى". وتقدّمت التعازي إلى "حكومة ​أفغانستان​ الصديقة، وللشعب الأفغاني الشقيق".

وكان قد أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، بـ"مقتل 63 شخصًا وجرح 182 آخرين في الهجوم الّذي استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول"، موضحًا أنّ "بين الضحايا نساء وأطفالا".