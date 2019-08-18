المرصد السوري: قوات النظام تقترب من مدينة خان شيخون وسط معارك عنيفة

كشف مدير "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" ​رامي عبد الرحمن​، أنّ "قوات ​النظام السوري​ باتت على بعد كيلومتر فقط من مدينة ​خان شيخون​ في جنوب إدلب".

وبيّن في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أنّه "تدور معارك عنيفة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة وقوات النظام السوري من جهة ثانية"، لافتًا إلى أنّ "قوات النظام تحاول التقدّم أيضًا من الجهة الشرقية لخان شيخون، إلّا أنّها تواجه مقاومة عنيفة من الفصائل". وأوضح أنّ "قوات النظام سيطرت على قرية تل النار القريبة وباتت بذلك على بعد ثلاثة كيلومترات من الطريق الدولي حلب- دمشق، الّذي تسيطر الفصائل المقاتلة والجهادية على جزء منه يمرّ من ​محافظة إدلب​".

وتحاول قوات النظام منذ أيام التقدّم باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى مدن ​ريف إدلب الجنوبي​، الّتي يمّر فيها طريق استراتيجي سريع يربط حلب بدمشق.