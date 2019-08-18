السيسي: الإنسان المصري أهم ثرواتنا

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أن "الإنسان المصري هو أغلى ما تملكه البلاد من ثروات"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من المحن، بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين".

ولفت إلى أن "مصر ​الجديدة​ تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري "صحيا وعلميا وثقافيا"، ومن هذا المنطلق "كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر إيمانا منا، بأن العلم والتعليم هو أساس النهوض بالمجتمع"، مؤكداً أن "الوقت قد حان لأن يتحول ​الاقتصاد المصري​ إلى"اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة".

وأشار إلى أن "​الدولة​ تنتهج حاليا ​سياسة​ تأهيل ​الجامعات​ بما يلائم متطلبات العصر".