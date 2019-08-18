توقيف 4آلاف شخص في الشطر الهندي من كشمير خشية الاضطرابات

أفادت وكالة فرانس برس بأن "السلطات الهندية أوقفت آلاف الاشخاص في الشطر الهندي من ​كشمير​ خشية اندلاع اضطرابات منذ أن ألغت ​نيودلهي​ الوضع الدستوري الخاص بالإقليم المقسم المضطرب في 5 آب".

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