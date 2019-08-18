حزب الله وأمل:ندعم المقاومة في مسيرتها لتحرير كامل المقدسات وصون لبنان

باركت قيادتا ​حزب الله​ و​حركة أمل​ الإنتصار الإلهي العظيم على العدو الإسرائيلي الغاشم في تموز 2006.

وأكدت القيادتان في بيان مشترك اثر لقائهما الدوري في مكتب إقليم حركة أمل في ​بعلبك​، على "تكاملهما التام ودعمهما المطلق للمقاومة في مسيرتها الميمونة لتحرير كامل الأرض والمقدسات ولصون ​لبنان​ وسيادته من الإعتداءات الإسرائيلية الدائمة والمستمرة مع تأكيدهم على ثلاثية ​الجيش​ والشعب و​المقاومة​"، داعيتين جماهير ​البقاع​ الوفي للمشاركة في مهرجان التحرير الثاني الذي يقيمه حزب الله يوم الأحد الواقع فيه 25 أب الجاري في ​بلدة العين​ البقاعية (ساحة الحسينية).

ودعا المجتمعون كل أنصار ومحبي الإمام القائد الحاضر الغائب السيد ​موسى الصدر​ لحضور الإحتفال الذي تقيمه حركة أمل في ​مدينة النبطية​ (ساحة عاشوراء) يوم 31 آب الجاري، مجددين العهد والولاء للإمام الصدر بإلتزام خطه ونهجه بحفظ المقاومة صوناً للأرض والعرض وبالعمل الجاد كي لا يبقى محروم واحد عبر السعي الحثيث والدؤوب لخدمة أهلنا ومجتمعنا.