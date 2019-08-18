المطران مارون العمار: وجودكم فخامة الرئيس في بيت الدين يعزز وجودنا

أكد راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة ​المطران مارون العمار​ في عظة ألقاهلا خلال ترأسه القداس في ​كنيسة مار مارون​ في ​بيت الدين​ بحضور ​الرئيس ميشال عون​ واللبنانية الأولىالسيدة ناديا الشاميأن "وجودكم فخامة الرئيس في بيت الدين يعزز وجودنا ويشجع على العودة الامنة والاستقرار فيها، وكلام فخامتكم بالامس عامل اطمئنان".

وتوجه إلى الرئيس بالقول: "ليبارك الله مساعيكم الخيرة كي يبقى لبنان وطن الرسالة، وحضوركم مع ابناء بيت الدين اليوم مصدر فرح وسعادة".

وبعد نهاية القداس، قدم المطران العمار ورئيس البلدية الى الرئيس عون ايقونة القديس مارون التذكارية عربون محبة ووفاء وتقدير.

بعد ذلك انتقل الرئيس عون واللبنانية الاولى والمطران العمار الى صالون الكنيسة حيث صافح رئيس الجمهورية المؤمنين الذين حضروا القداس والذين حرصوا على الترحيب به في بيت الدين.