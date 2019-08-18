النشرة:تسليم الفلسطيني الذي القى قنبلتين يدويتين فجر السبت بعين الحلوة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، سلمت مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب عند الحاجز العسكري للمخيم لجهة حسبة صيدا الفلسطيني (حمزة.ش) الذي أصيب بجروح في الرأس والساق نتيجة إلقاء قنبلتين يدويتين فجر يوم السبت في حي اليمينية في المخيم حيث يقطن.
ووفق بيان للقوة المشتركة الفلسطينية تبين ونتيجة للتحقيقات التي اجرتها القوة على مدار يومين إن الفاعل هو نفسه الجريح، حيث تم توقيفه لدى القوة المشتركة ومتابعة التحقيقات معه من قبل أعضاء لجنة تحقيق مشتركة من كل الاطر المشاركة في تشكيل القوة بأشراف قائدها العقيد بسام السعد، ثم جرى تسليمه للجيش اللبناني.
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