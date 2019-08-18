درويش:نحن على شفير الهاوية والمطلوب تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية

رأى النائب ​علي درويش​ في حديث إذاعي أن "وضعنا الاقتصادي على شفير الهاوية والمطلوب تحييد ​لبنان​ عن الصراعات الاقليمية"، لافتا إلى انه "عندما توافقنا على ​الموازنة​ اعتبرنا أنها أفضل الممكن في هذه الفترة، وقد درست بشكل جدي".

واعتبر أن "الموازنة كانت بحاجة إلى اصلاحات بنيوية لكن لا قدرة للدولة على القيام بها"، مشددا على ان "​الفساد​ يجب أن يكون الموضوع الاساس على الساحة اليوم، ومن الاصلاحات الجذرية المطلوبة كما ان فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية من الاصلاحات المطلوبة أيضا".

وعن المصالحة التي عقدت في ​بعبدا​، لفت إلى انه "كنا نتمى لو حصلت هذه المصالحة قبل وقتها، إلا ان ما حصل جيّد لأن الضغط أوصل لمرحلة الانقسام الحاد الذي كان من الممكن ان يؤدي إلى الانفجار في لبنان".