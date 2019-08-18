ميشال ضاهر: لا نهوض بلا اغلاق مزاريب الهدر والفساد

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل انه "اذا تم تخفيض درجة لبنان الائتمانية حسب ما هو متوقع من -BB الى CCC في 23 من الشهر الحالي، فذلك يعني ان ​المجتمع الدولي​ غير راض عن الإصلاحات التي تحاول ​الحكومة اللبنانية​ القيام بها وقد ينعكس ذلك سلبا على مقررات ​مؤتمر سيدر​ فلا نهوض اقتصاديا حقيقيا اذا لم يتم إغلاق مزاريب الهدر و​الفساد​".

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