اللقيس: للتمسك بالجذور العربية الأصيلة ذات الشهامة والكرم والعزة

لفت وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ خلال إقامة جمعية فينوس لتربية الخيل العربي، مهرجان سباق للخيول الأصيلة في حوش سنيد إلى "إننا كوزارة زراعة نعتز بهذا النشاط الذي نشاهده اليوم أمامنا، والذي ينم عن أصالة عربية متأصلة عند أبناء المنطقة الذين يمتازون بالكرم والشجاعة والفروسية، وإننا نحيي المواطن ​البقاع​ي الذي أقام هذا الحدث وجمع فيه مربي الخيل من البقاع وعكار والجنوب ومن كل ​لبنان​ فرسانا وخيالة".

واعتبر أن "هذا حدث مهم وجامع نعتز به، ونحن نشجع مثل هذه الأنشطة في كل المناطق اللبنانية، لأننا بحاجة إلى التمسك بالجذور العربية الأصيلة التي تنم عن الشهامة والكرم والعزة واستقبال الضيف، فشكرا لجمعية فينوس لتربية الخيول العربية الأصيلة، وشكرا لأهالي المنطقة وللوزير السابق ​نبيل دو فريج​ وللحضور وللمشاركين بهذا المهرجان".

من جهته، أشار الوزير السابق نبيل دي فريج إلى "إننا كجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي في لبنان نقوم بجهد للمحافظة على نسل الخيول، وتقوم جمعيتنا باجراء فحص لمعرفة والدة ووالد أي حصان يدخل إلى لبنان بواسطة الزمر الدموية وال DNA نرسل عينات من دم الخيول الى لندن و​إيرلندا​ لنتأكد من أصالة هذه الخيول، وأنشاء سجل لكافة هذه الخيول، وكل هذا بالتعاون مع ​وزارة الزراعة​".

وأضاف: "المفروض أن يتكرر هذا المهرجان كل عام في مختلف المناطق، ونحن كجمعية على استعداد لتقديم المساعدة على قدر المستطاع والتعاون من أجل تنفيذ هكذا نوع من المهرجانات، وتشجيع تربية أكبر من الخيول للمشاركة في السباقات المعترف بها دوليا".