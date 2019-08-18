رأى السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد ان "اللعبة السائدة ما زالت مستمرة لناحية الضغط الأميركي على حزب الله وفرض العقوبات عليه وقالها وزير الخارجية مايك بومبيو بصراحة في المؤتمر الصحفي مع رئيس الحكومة سعد الحريري".
وأكد في حديث إذاعي أن "لا سياسة أميركية جديدة تجاه حزب الله وما نجح به الحريري هو انه أقنع الأميركيين بأن يحيّدوا الدولة اللبنانية والقطاع المصرفي اللبناني وهذا الأمر المتميز الذي حل في هذه الزيارة وان كانت الزيارة صعبة جدا".
وردا على سؤال حول امكانية ان تطال العقوبات حلفاء حزب الله، راى شديد أن "هذا ممكن لكن الحريري قال انه يستبعد ذلك"، لافتا إلى ان "الكونغرس الأميركي يضغط على الدولة الأميركية لفرض عقوبات أقسى على إيران وحزب الله".
وشدد على ان "الأميركيين يراقبون ما يجري على الساحة اللبنانية وكان ذلك واضحا في بيان السفارة الأميركية الأخير". وأضاف "نجحت زيارة الحريري للولايات المتحدة لأنه أكد مع الأميركيين على ضرورة الفصل بين الدولة وحزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر شديد: زيارة الحريري لأميركا نجحت وأكد ضرورة الفصل بين الدولة وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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