حكومة جبل طارق ترفض طلبا أميركيا بالابقاء على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

أكدت حكومة جبل طارق "رفض طلبا أميركيا بالابقاء على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية"، مشيرةً إلى "إننالن نقدر على تلبية طلب الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية".
وكانت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" قد ذكرت يوم الجمعة أنّ "الولايات المتحدة الأميركية أعلنت إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1".
وكانت قد لفتت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، في وقت سابق، إلى أنّ "الناقلة "غريس 1" كانت تساعد الحرس الثوري الايراني الّذي تصنّفه واشنطن "منظمة إرهابية"، ما يعني أنّ طاقم السفينة قد يكونوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أميركية أو يُرفض دخولهم الى الولايات المتحدة لأسباب تتعلّق بالإرهاب".
هذا وكانت قد سمحت المحكمة العليا في جبل طارق لناقلة النفط الإيرانية الّتي تمّ احتجازها مطلع تموز الماضي، بالمغادرة رغم طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها للاشتباه بسعيها لتسليم حمولتها إلى سوريا.
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