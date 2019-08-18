شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بتكوين قاعدة مُتخصصة فى تنمية مجتمع المعرفة الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير لمحو الأمية الرقمية لدى المواطنين من جميع المراحل العمرية، ووضع برنامج زمنى محدد وعاجل لهذا الغرض .

وشددت لجنة الاتصالات فى تقرير برلمانى لها، على أهمية تكوين قاعدة علمية واسعة متخصصة فى تنمية مجتمع المعرفة الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع العلماء المقيمين فى الخارج وتبادل الخبرات معهم، ووقف هجرة هذه العقول إلى الخارج.

كما أشارت اللجنة البرلمانية، إلى ضرورة تطبيق معايير الجودة والاعتماد فى التعليم الجامعى، والاهتمام بتعليم المواد العلمية وبخاصةً العلوم والرياضيات فى المؤسسات التعليمية، وتأهيل الطلاب المصريين للدخول فى المسابقات الدولية.

ولفتت اتصالات مجلس النواب، فى تقريرها البرلمانى إلى أهمية نشر الثقافة العلمية والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار ورفع جودة التعليم والتدريب على الابتكار والإبداع والتفكير الخلاق.