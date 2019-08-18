شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يأمر بوضع 6 قنابل أمام أقسام شرطة 1946 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.
ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهى وضع قنابل أمام 6 أقسام شرطة بمحافظة القاهرة فى نوفمبر عام 1946، حيث كانت الجماعة تعترض على معاهدة صدقى بيفن، التى كانت تجريها حكومة إسماعيل صدقى باشا، وبدلا من أن تستخدم الجماعة الوسائل المشروعة للاعتراض على المعاهدات والمشاريع الحكومية استخدمت القنابل.
المعاهدة كانت بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية، إلا أنها أثارت جدلا واسعا حينها، إلا أن الجماعة اختارت طريق القنابل للاعتراض على هذا المشروع، حيث كلف حسن البنا مؤسس الجماعة، التنظيم الخاص بوضع قنابل فى 6 من أقسام الشرطة بالقاهرة على مدار شهرين، وهما نوفمبر وديسمبر 1946.
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