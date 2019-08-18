إيران: وجود أمريكا وبريطانيا في الخليج يجلب عدم الأمن

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن علي رضا تنكسيري قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني قوله إن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن.

وتصاعد التوتر بين إيران من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر في الخليج بعد أن أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة أمريكية مسيرة في يونيو حزيران واحتجزت ناقلة

بريطانية الشهر الماضي قائلة إنها خالفت قواعد الملاحة البحرية.

واحتجزت إيران الناقلة بعد أسبوعين من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية للاشتباه في انتهاكها لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا حليفة إيران الوثيقة.

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وقال تنكسيري "وجود أمريكا وإنجلترا في

هذه المنطقة يعني عدم الأمن".

وأضاف أن إيران يمكنها أن توفر الأمن في الخليج من خلال تشكيل تحالف مع دول أخرى في المنطقة.

وقال تنكسيري إن إيران تريد السلام والاستقرار في الخليج. لكنه وجه تهديدا مستترا فيما يبدو عندما نقلت عنه وكالة مهر للأنباء قوله إنه إذا تم استهداف أي سفينة تستخدم الوقود النووي في الخليج فإن الدول التي تقع في جنوب المنطقة لن يصبح لديها مياه الشرب بسبب التلوث.