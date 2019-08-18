وزيرا الخارجية الكويتي والإيراني يبحثان التطورات على الساحة الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المستجدات على الساحة الإقليمية والتطورات

الراهنة بالمنطقة.



كما بحث الوزيران - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور كبار المسئولين بالوزارة -

أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد بحث في وقت سابق اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.