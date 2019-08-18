أبو الغيط يُهنئ السودان على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية

وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت أمس بالخرطوم.



قال مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، في تصريحات اليوم الأحد، إن الأمين العام للجامعة كان كلف وفدًا رفيع المستوى، برئاسة السفير خليل الذوادي، الأمين

العام المساعد للشئون العربية والأمن القومي، بالمشاركة في الاحتفالية، والتوقيع كشاهد على وثائق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.



أضاف المصدر، أن أبو الغيط، الذي كان زار السودان يوم 16 يونيو الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية

قريبًا إلى الخرطوم في إطار الدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة، دعمًا للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يسهم في استكمال المرحلة الانتقالية.



يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى (إعلان الحرية والتغيير) وقعا، أمس السبت، وثائق ترتيبات نقل السلطة إلى حكومة مدنية، وسط حضور مسئولين دوليين وإقليميين، من بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

