الولايات المتحدة تشيد بالاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية

هنأت الولايات المتحدة الشعب السوداني على توقيع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقالي العسكري من جهة أخرى.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد -: "لقد شجعتنا هذه الخطوة الأولى نحو إقامة
وأشادت الخارجية الأمريكية بوسطاء الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية، لجهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدة أن واشنطن ستواصل دعم السودان وشعبه نحو التحول الديمقراطي.
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