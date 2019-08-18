جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين على حدود غزة

ذكر الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن قواته أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين‭‭‭ ‬‬‬لدى محاولتهم عبور حدود غزة، وقال مسعفون فلسطينيون إن ثلاثة منهم قتلوا.

قال الجيش في بيان "منذ فترة قصيرة، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلي عددًا من

المشتبه بهم مسلحين قرب السياج الأمني في شمال قطاع غزة، أطلقت طائرة هليكوبتر ودبابة النار صوبهم".

أفاد مسعفون فلسطينيون بأنهم انتشلوا ثلاث جثث من الموقع وقال مسئولون في

مستشفى بغزة إن رجلًا رابعًا أصيب.

وقع الحادث خلال الليل بعد فترة وجيزة من إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل قال الجيش والشرطة الإسرائيليان إن أحدها سقط في بلدة بالقرب من الحدود.

لم يرد تعليق من الفصائل المسلحة الرئيسية في غزة، ولم يصب أي إسرائيلي في الواقعة.