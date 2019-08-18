الحكومة الكويتية: أعداد العمالة المصرية طبيعية وطبقًا لحاجة السوق

نفت الحكومة الكويتية الشائعات المبالغ فيها التي رددتها بعض وسائل الإعلام في الكويت، التي أشارت إلى دخول ثمانية آلاف عامل مصري للكويت شهريًا.

أكدت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، مريم العقيل، أن

الأرقام غير صحيحة، مشيرة إلى أن العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة، يدخلون البلاد بناءً على عقود ولحاجة سوق العمل إلى هذه العمالة.

وأوضحت أن إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 ألف إذن عمل، وتم إلغاء منها 23 ألفًا على مدار 2018، ومن ثم يكون المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية للكويت في القطاع الأهلي تتراوح بين 1400 و2200 شهريًا.