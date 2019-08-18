دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف "حقل الشيبة" البترولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية يوم أمس.
وأكد في بيان أصدره اليوم، أن "هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للإقتصاد العالمي"، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي "كجماعة إرهابية".
وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على "حقل الشيبة" السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.