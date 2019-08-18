البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على "حقل الشيبة" السعودي

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف "حقل الشيبة" البترولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية يوم أمس.

وأكد في بيان أصدره اليوم، أن "هذا العمل الإرهابي الجبان باستهداف المنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية يستهدف إمدادات الطاقة في العالم، الأمر الذي يشكل تهديداً للإقتصاد العالمي"، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيات الحوثي "كجماعة إرهابية".

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.