بوريس جونسون يلتقي ميركل الأربعاء المقبل

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الالتقاء بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين الأربعاء القادم.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، أنه من المخطط أيضاً أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس القادم.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت أعلن قبل وقت قصير بالعاصمة برلين أن ميركل سوف تلتقي قريباً مع جونسون، إلا أنه لم يذكر موعداً مجدداً لذلك. اقرأ أيضاً.. ميركل ستلتقي رئيس وزراء بريطانيا بشأن "بريكست"

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