"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير حفل الزفاف في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته، اليوم الأحد، عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت.

وأشار البيان إلى أن باكستانياً هو من نفذ التفجير الانتخاري، وأنه تمكن من الوصول لتجمع كبير، حيث فجر سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر الأمن للمكان تم تفجير سيارة مفخخة مركونة.

وزعم البيان أن الهجوم المزدوج أسفر عن مقتل وإصابة 400 من مدنياً وقوات الأمن.

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تجدر الإشارة إلى أن فرع تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، يتخذ من أراضي باكستان وأفغانستان مكاناً لنشاطه. وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم أن انتحارياً قتل 63 شخصاً وأصاب 182 في هجوم على قاعة زفاف مزدحمة في المدينة.