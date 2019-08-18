كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3000 شخص بلا مأوى بسبب حريق بأحد الأحياء الفقيرة في بنجلادش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون حكوميون اليوم الاحد ان نحو ثلاثة الاف شخص في بنجلادش أصبحوا بلا مأوى بعد حريق هائل استهلك عدة مئات من الأكواخ في أحد الأحياء الفقيرة في الضواحي الشمالية للعاصمة داكا.

وأصيب ثلاثة أشخاص في الحريق الذي ضرب حيًا مكتظًا في مدينة ميربور ليلة الجمعة الماضية.

وأظهرت لقطات فيديو أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في جميع أنحاء منطقة الأحياء الفقيرة، على بعد بضعة كيلومترات من ملعب الكريكيت الرئيسي في البلاد.

وقال أنور حسين، مدير أول محطة لإطفاء الحرائق في ميربور، إن مسؤولي الإطفاء سارعوا للوصول إلى ما يكفي من المياه وكافحوا لمدة ثلاث ساعات لإطفاء النيران.

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وقال إنامور رهمان، الوزير الأول لإدارة الكوارث والإغاثة: "طبقًا للجنة التحقيق التي أجريناها، تم تدمير 1200 من الأكواخ وحرقت بالكامل هذه الأكواخ الـ 750".

وقال مسؤولون إنه لم تقع أية وفيات حيث كان معظم السكان يحتفلون بعيد الفطر الإسلامي.

وقال رهمان إن الحكومة ستقدم في البداية ما مجموعه 500 طن من الأرز و1.3 مليون تاكا (15،476 دولار) لجميع المتضررين وكانت السلطات تبحث في سبب الحريق ولتقييم مدى الضرر.

ورفض بعض التقارير الإخبارية التي ذكرت أن العديد من المنازل دمرت.