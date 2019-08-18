كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كمبوديا تقوم بحظر "المقامرة" عبر الإنترنت والمواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت كمبوديا اليوم الأحد إنها تحظر المقامرة عبر الإنترنت، الأمر الذي ساعد في دفع موجة من الاستثمارات الصينية في الكازينوهات في البلاد، قائلة إن هذه الصناعة قد استخدمها مجرمون أجانب لابتزاز الأموال.

وبرزت مدينة سيهانوكفيل الساحلية الجنوبية كمركز خاص للمقامرة والعديد من العشرات من الكازينوهات التي تديرها الصين والتي ظهرت هناك لديها عمليات لعب القمار على الإنترنت.

وقال التوجيه الذي وقعه رئيس الوزراء هون سن: "ستوقف حكومة كمبوديا الملكية إصدار سياسة وتراخيص المقامرة عبر الإنترنت، داخل وخارج مملكة كمبوديا، من تاريخ التوقيع على هذا التوجيه".

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وقال التوجيه: "لجأ بعض المجرمين الأجانب في شكل هذا القمار لخداع وابتزاز الأموال من الضحايا، سواء كانوا محليين أو خارجيين، مما يؤثر على الأمن والنظام العام والنظام الاجتماعي".

كما تعتبر الصين حليف وثيق لكمبوديا، أكبر مانح لها ومستثمر.

كما أنها تحاول قمع المقامرة عبر الحدود، وانتقاد العمليات في الفلبين التي تشبه تلك الموجودة في كمبوديا.

