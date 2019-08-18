كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحطة النووية الروسية تغلق وحدة بعد خطأ في نظام السلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة روساتوم الحكومية للطاقة النووية إن القطاع 4 من محطة بيلويارسك الروسية للطاقة النووية في جبال الأورال أغلق اليوم الأحد بعد استجابة "خاطئة" من قبل نظام السلامة.

وقالت ان الكتلة أوقفت في الساعة 09.15 (0415 بتوقيت جرينتش).

وقال روزنرجاتوم في بيان "تم التوقف في ظل خوارزمية روتينية" مضيفة أن خلفية الإشعاع في المحطة والمناطق المحيطة بها تتماشى مع المستويات المعتادة.

كما تم افتتاح المصنع في عام 1964.

وفي الشهر الماضي، قامت محطة روسية للطاقة النووية شمال غرب موسكو بإغلاق ثلاث من وحدات توليد الكهرباء الأربعة التابعة لها بعد توقف دائرة التحويل.

