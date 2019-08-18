كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: لا توجد خطط لتثبيت صواريخ جديدة ما لم تنشرها الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وغادرت الولايات المتحدة رسميًا معاهدة القوات النووية المتوسطة مع روسيا في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامها موسكو بانتهاك المعاهدة ونشر نوع واحد من الصواريخ المحظورة، وهو ما ينفيه الكرملين.
كما انسحبت روسيا أيضا من الصفقة، لكن شويغو قال إنها ليست لديها خطط لنشر صواريخ جديدة.
وقال لقناة روسيا 24 التلفزيونية إنه لا نزال نلتزم بذلك، ما لم تكن هناك أنظمة من هذا القبيل في أوروبا (تنشرها واشنطن)، فلن نفعل أي شيء هناك.
كما حظرت الاتفاقية الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 310 و3400 ميل (500-5500 كيلومتر)، مما يقلل من قدرة كلا البلدين على شن ضربة نووية في غضون مهلة قصيرة.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو ستبدأ في تطوير صواريخ نووية أرضية قصيرة ومتوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة في فعل الشيء نفسه بعد زوال معاهدة الحد من الأسلحة.